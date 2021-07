Ana Brenda Contreras confiesa tener enfermedad que "no la deja vivir en paz"

CIUDAD DE MÉXICO. – Ana Brenda Contreras, actriz, cantante y modelo estadounidense, de origen mexicano, recientemente confesó, por medio de una publicación en su cuenta de Instagram personal, que padece una extraña enfermedad desde hace tiempo, misma que le ha impedido llevar una vida normal, expresó.



La reconocida actriz de producciones como “Corazón indomable” y “Dynasty”, reveló a sus seguidores de la red social que padece Síndrome del Intestino Irritable, el cual, como ella menciona, cambió su vida por completo.

“Mi historia con IBS. Muchos me preguntan del tema y el por qué no vivo embarrada en las red carpets, además de que pues no se me antoja. Aun así, teniendo crisis, tengo que trabajar y no falta siempre el ´estás embarazada´, padezco esta condición hace años”, se sinceró la actriz.



Ana Brenda Contreras habla sobre las dificultades de su padecimiento



Por medio del mismo post, Ana Brenda expresó que “todas las personas que lo padecen”, saben lo difícil que es, señalando que una carrera como la de ella puede ser aún peor pues “su cuerpo es su instrumento de trabajo”, añadió.



Soy intolerante a mil cosas, además que el estrés o el cansancio lo agudiza. Es un dolor espantoso como si te palpitara el estómago y se te fuera a reventar. Y una inflamación horrible. Te hace cambiar planes, mood y claro, jugar con tu mente", compartió Ana Brenda.



Para finalizar, la actriz aseguró que, aunque ya ha ido con distintos doctores y ha probado varios medicamentos, su enfermedad no mejora, pues expresó que “se sabe muy poco sobre ese padecimiento”, concluyó.



¿Qué es el Síndrome del Intestino Irritable?



De acuerdo con portales médicos, el Síndrome del Intestino Irritable es un problema que afecta al intestino grueso. Puede causar cólicos abdominales, distensión y cambios en los hábitos intestinales.



Algunas personas con este trastorno tienen estreñimiento, otras tienen diarrea. Algunas pasan de un cuadro a otro en periodos cortos de tiempo. Aún cuando se sabe que este padecimiento puede causar muchas molestias, no daña el intestino.



Según los medios, la mayoría de las personas con diagnóstico de Síndrome de Intestino Irritable pueden controlar sus síntomas con una dieta balanceada, mejor manejo del estrés, probióticos y medicinas.