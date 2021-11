Ana Claudia Talancón busca enaltecer a la mujer con sus personajes

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Claudia Talancón busca dignificar a la mujer a la hora elegir los personajes que va a interpretar.

La actriz no se toma a la ligera los papeles que acepta, pues siempre tiene presente la forma en que representan a la mujer.

"Siempre intento dignificar o tratar de poner mi granito de arena para que tengamos un camino mejor y más oportunidades", señala.

Ana Claudia Talancón busca hacer la diferencia

Por mucho o poquito que pueda hacer la diferencia creo que vale, que cada una lo debemos de tener consciente y lo hago cuando elijo mis personajes sobre todo en esta edad como mujer joven madura y a la que ya me voy perfilando".

La protagonista de "Soy tu fan" encontró esto en el próximo papel en el que la verán sus seguidores como parte de la serie de Starzplay "El refugio" donde interpreta a una policía llamada Cecilia, un papel que, adelanta, es diferente de lo que hemos visto en su carrera.

"Como público yo fui una consumidora de thriller policiacos psicológicos muchísimo durante la pandemia entonces cuando me invitaron a hacer esto dije claro que sí porque es lo que yo consumí", explica.

Personaje que originalmente era un hombre

Basada en la saga de libros de Bernardo Esquina, Talancón explica que el personaje originalmente era hombre, pero la producción no sólo quiso que lo interpretara una mujer, sino que además fuera específicamente Ana.

"Fue un gran halago que me hablaran de esa manera porque como actor uno siempre está haciendo casting y siempre te están diciendo que no eres suficiente, no quedaste, y que te busquen porque te imaginan perfecto es un gran halago y te da mucha confianza para interpretar tu personaje", confiesa.

Los retos a los que se enfrentó para interpretar al personaje con un elenco que incluye a actores como Alberto Guerra y Zuria Vega, explica la actriz, tienen que ver con el mundo del crimen y lo complicado que es ser una mujer policía en México en un mundo que está generalmente lleno de hombres.