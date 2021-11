Ana Claudia Talancón recibe anillo de compromiso y habla sobre boda

Ciudad de México.- La actriz Ana Claudia Talancón reveló que después de dos años de haber iniciado una relación con el arquitecto Alejandro Lopart, apenas aceptó la propuesta de matrimonio.

En la presentación de la serie en la cual es protagonista llamada ''El Refugio'', Talancón desfiló por la alfombra y habló de su vida personal.

“Estoy feliz, feliz en todos los aspectos, es la primera vez que venimos a una alfombra juntos… está muy bien portadito, me está dando mi espacio, estamos apenas viendo cómo va a estar la cosa, no es lo mismo cuando estas solita, y bueno, aunque lo compartas con tu familia, pero tener un amorcito con quien festejar y así, está lindo”, dijo a los medios de comunicación presentes.

Incluso, Ana Claudia reveló que no piensa en una boda convencional o como las que ha protagonizado en distintas tramas, subrayando que lo que más le interesa es vivir su amor junto a Alejandro.

No de una forma como me ha tocado en muchos proyectos, me gustaría algo más original, pero de alguna forma una fiesta de amor, con familia y amigos, ¡claro!, ¿por qué no?, no me importaría que no fuera con firmas, lo que creo es como en declarar tu amor enfrente de la familia, de los amigos, y más que creer que eso va a cambiar nada en la relación, me encanta esa forma de celebrar el amor, es diferente estar al lado de una mujer fuerte y exitosa, creo que a muchos hombres puede intimidarlos y él no se dejó intimidar”