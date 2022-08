Ana Brenda Contreras sufre derrame en el ojo por accidente

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Brenda Contreras es una actriz y modelo que ha sido reconocida por su trabajo en la televisión y en el cine, que le han colocado como una de las más famosas y queridas del público.

Además la artista se ha vuelto popular en redes sociales por su gusto en la moda, que ha ido compartiendo en sus redes sociales y que ha robado la atención de sus fanáticos.

Hace unas horas que la artista por medio de sus historias Instagram donde reveló la difícil situación que pasó al utilizar dos pastillas de efervescentes y que busca evitar que a otro de sus seguidores le pase lo mismo.

Ana Brenda reveló que tiene la “costumbre” de tomar pastillas efervescentes de vitamina c o de otro tipo de cosas sobre botellas de agua, sin embargo en esta ocasión debido al cansancio que tenía en el cuerpo ocasionó un accidente en el área de su ojo.

El viernes estaba contracturada y se me hizo fácil meter dos pastillas con analgésico efervescente muy fuerte en una botella fría, taparla e irme al elevador mientras esperaba el elevador, el bote me explotó sin moverlo, y yo en el momento me nockie” dijo la actriz.

La actriz comentó que el accidente le provocó mucho dolor en el ojo, pero inmediatamente su equipo de trabajo se acercó a ayudarla y trasladarla con un oculista para que la atendieran.

Ana Brenda Contreras agregó que lamentablemente tuvo un derrame en el ojo y en un par de semanas le dirán si es daño temporal o permanente, invitó a sus seguidores que fueran cuidadosos con cada cosa que hicieran en su vida para evitar que algo tan simple pueda dañar su salud.

Ana Brenda Contreras reveló tener enfermedad que “no la deja vivir en paz”



La actriz reveló en sus redes sociales hace un par de años que padece Síndrome del Intestino Irritable, el cual desde que se le fue diagnosticada cambió su vida por completo.



“Mi historia con IBS. Muchos me preguntan del tema y el por qué no vivo embarrada en las red carpets, además de que pues no se me antoja. Aun así, teniendo crisis, tengo que trabajar y no falta siempre el ´estás embarazada´, padezco esta condición hace años”, se sinceró la actriz.