Ana Brenda Contreras se hace radical cambio de 'look'

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Brenda Contreras es una de las actrices con mayor popularidad en la televisión mexicana, a lo largo de su carrera se ha podido ganar el cariño de su público.



Sin embargo la actriz desde hace unos años se ha vuelto muy activa en sus redes sociales donde constantemente suele platicar anécdotas y un poco de los proyectos a los que se va uniendo.



Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram dejó boquiabiertos a sus fanáticos al revelar que se realizó un inesperado cambio de ‘look’ como nunca antes vistas.



Hay que destacar que Ana Brenda Contreras ha sido reconocida por su larga cabellera aunque en esta ocasión reveló que decidió donar gran parte de su melena y cortar su cabello de manera que la hizo lucir más juvenil.

Si la vida te da limones” escribió en su publicación.



La actriz reveló que decidió “cambiar” y hacer feliz a alguien con algo que actualmente no al tenía muy contenta y acompañado de esto dio a conocer una imagen en la que aparecía en el interior de una estética.



Por supuesto sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y cientos de piropos para la artista: “me gusta el corte”, “wow”, “te ves hermosa”, “te ves divina hermana”, “tu muy bien”, “amo”, son algunos de los que se pueden leer.





Ana Brenda Contreras sufre “derrame” en el ojo



Hace un par de meses que la actriz a través de sus redes sociales reveló la complicada situación que vivió al utilizar dos pastillas efervescentes que terminaron por ocasionarle un “derrame” en el ojo.



"El viernes estaba contracturada y se me hizo fácil meter dos pastillas con analgésico efervescente muy fuerte en una botella fría, taparla e irme al elevador mientras esperaba el elevador, el bote me explotó sin moverlo, y yo en el momento me nockie” dijo la actriz.