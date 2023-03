Ana Bárbara y Daniel Bisogno se reencuentran en Ventaneando: "Ahora puro amor"

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la polémica que surgió con la denuncia de Yuridia en redes sociales, donde expresó que había recibido comentarios “gordobóficos” por parte de Pati Chapoy, los cibernautas recordaron otras ocasiones en las que Ventaneando permitió comportamientos discriminatorios.

Daniel Bisogno es uno de los conductores que a través de los años ha generado más escándalos, y en redes sociales circularon clips que mostraban las burlas que hizo hacia famosas como Isabel Lascurain y Ana Bárbara.

Años atrás, el conductor dijo que Ana Bárbara tenía cara de marciana, pero lo que no se esperaba era que la cantante iría a enfrentarlo y hasta lo llamaría “maricón”.

"A Daniel se le salieron las lágrimas y me reclamó de que cómo era posible que no le avisamos y que no lo podía creer", reveló Chapoy.

 

Ana Bárbara vuelve al programa

Aunque la intérprete de “Bandido” acudió al programa en el 2017 luego del pleito, llamó la atención que en la transmisión de ayer volvió a presentarse para promocionar su concierto en el Auditorio Nacional.

Ana Bárbara les extendió la invitación a los conductores, y al señalar que no podía creer que Pati nunca ha ido a uno de sus conciertos, dijo:

“No puedo creer, tantos años, tenemos una amor y odio con Ventaneando desde chiquitos, ahora puro amor”.

La conductora destacó que qué bueno que decía que Ventaneando y no Pati “porque no no no”, haciendo referencia a los constantes críticas que ha recibido. Pero Ana Bárbara respondió que el amor y odio era con Bisogno.

El conductor quiso hacer notar que ya hicieron las pases, por lo que la cantante agregó: “Realmente estamos en un mundo donde todos podemos cometer errores y a pasar, porque estamos al aire todo el tiempo, que es complicado, pero creo que lo hemos llevado muy bien”.