Ana Bárbara ofrece ejercicios desde casa para sus fanáticos

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Bárbara es una de las cantantes con más renombre en la música Regional Mexicana y en los últimos meses se ha vuelto tendencia en TikTok gracias a su sencillo musical “Bandido”.

La artista mexicana es una de las figuras más activas en sus redes sociales, donde suele compartir los ‘outfits’ que utiliza en su día a día, además de distintos videos en el que se le puede ver cantando en vivo.

Hace unas horas Ana Bárbara publicó una serie de videos en el que recomendó algunos ejercicios para bajar de peso y tonificar el cuerpo, con el objetivo que los puedan hacer desde casa sin asistir al gimnasio.

La cantante invitó a sus fanáticos que este nuevo año comenzaran cn el pie derecho y buscaran la manera de poder activarse, sin la necesidad de ocupar maquinas o algo que pudiera impedirles hacerlo.

Todo al timo de cada uno pero si es importante esforzando al máximo” escribió la cantante.

Ana Bárbara apareció en ropa deportiva y comenzó a hacer sentadillas acompañada de brincos, para poder trabajar todas las áres del cuerpo, pero dejó en claro a sus fanáticos que todo lo hicieran a sus tiempos.

Y es que en más de una ocasión la intérprete de “Lo busqué” ha sido cuestionado de cómo ha mantenido su figura a sus 50 años, ha mantenido uno de los cuerpos más envidiados del medio artístico.

Ana Bárbara se disculpó con un fanático que “ignoró”

Por medio de TikTok la cantante pidió disculpas a Ramiro, un fan que se encontraba esperándola durante uno de sus conciertos, pero al pedir su saludo a la cámara la artista terminó por ignorarlo.

"Hola, pedazos de mi alma. Tengo muchos comentarios, preguntas y sugerencias de que les hable a cerca de esta situación, de este joven que, según ustedes, se llama Ramiro… antes que nada quiero decirles que los artistas siempre traemos un monitor, un aparatito en el oído y no escuchamos, más que la música porque así podemos escuchar la banda, el mariachi y el grupo. Entonces, por ese ruido, que estaba sonando la música, no vi a Ramiro, no puse atención” confesó la artista.