Ana Bárbara consuela a su madre al romper en llanto

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Bárbara es una de las cantantes más famosas de la música Regional mexicana, gracias a sus éxitos musicales se ha ganado la admiración y el apoyo incondicional por parte de sus seguidores.

En los últimos años la intérprete de “Bandido” se ha vuelto muy activa en sus redes sociales donde suele compartir un poco de su vida personal, viajes familiares y hasta algunas rutinas de ejercicios para motivar a sus fanáticos.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram fue que la cantante compartió un emotivo momento a lado de su madre, María Lourdes Motta a quien se encontraba maquillando con sus productos de belleza.

En la grabación se puede ver que Ana Barbára comienza a pintarle el rostro a su madre, quien le confesó que estaba a punto de llorar porque los extrañaba mucho, mientras que la artista decidió abrazarla.

Aqui estoy” dijo Ana Bárbara al ver llorar a su madre.

Hay que recordar que la artista se encuentra viviendo en su casa en Los Ángeles, incluso le dice a su madre que debería de pasar unos días a su lado seguramente para no estar a la distancia.

Segundos después Ana Bárbara dejó ver el resultado del maquillaje de su mamá, quien apareció rejuvenecida y muy guapa ante las cámaras, todo con la línea de belleza que actualmente maneja la cantante.

Si hay algo que ha caracterizado a la intérprete de “Lo busqué” es que suele ser muy cercana a su familia, prueba de ello ha sido los distintos en vivos que ha hecho con sus hermanos y su madre cantando para todos sus seguidores.

Ana Bárbara apoya que mujeres del medio artístico denuncien abusos

En un encuentro que tuvo la cantante con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México quiso alzar la voz sobre los abusos que otras artista han denunciado públicamente.

“Tú puedes platicar con tus hijos y 40 años después, 50 años después o no sabes cuándo te das cuenta de que son temas de los que quizá no se tuvo esa comunicación que se debe, pero que finalmente como mujer, como madre, siempre voy a apoyar a una mujer que alza la voz, yo creo que están cambiando los tiempos y hay que seguir apoyándonos, no nada más en el género femenino, porque también en el género masculino hay mucho abuso de poderes” comentó.