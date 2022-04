Ana Bárbara sorprende a sus seguidores con baile sensual

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Bárbara es una de las cantantes con mayor popularidad en la música Regional Mexicana, además de que se ha ganado el cariño del público gracias a su carisma.

Actualmente la cantante es una de las más activas en redes sociales donde suele compartir parte de su vida personal y cada uno de los proyectos de los que va formando parte, para tener al tanto a sus seguidores.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la intérprete de ‘Bandido’ compartió un video en el que aparece bailando, desde la casa de su casa, uno de sus más recientes exitos musicales.

Ana Bárbara sorprendió a sus seguidores moviendo sus caderas de un lado a otro al ritmo de la canción, además de que dejo ver su abdomen totalmente plantado y la cinturita que luce a sus 51 años.

Les gusta #TeRegaloLaLlua?” se puede leer en la publicación.

Seguramente sus seguidores hicieron llegar sus reacciones en la publicación, en la que seguramente reconocieron su belleza y el cuerpazo que luce, que sin duda es uno de los más envidiados del espectáculo.

Y es que la cantante constantemente suele hacer hasta ‘en vivos’ donde concientiza a sus fanáticos para cantarles canciones acompañado de guitarra, con el objetivo de entretenerlos.

Hay que recordar que Ana Bárbara también se ha destacado como empresaria y es que hace alrededor de un año que lanzó su propia linea de productos de belleza la cual fue un éxito con sus seguidores.

Ana Bárbara apoya que las mujeres del medio artístico den a conocer abusos

Durante una reunión con los medios de comunicación la cantante habló sobre Sasha Sokol y Mauricio Martínes por la denuncia de abuso hacia los productores Luis de Llano y Toño Berumen.

“Tú puedes platicar con tus hijos y 40 años después, 50 años después o no sabes cuándo te das cuenta de que son temas de los que quizá no se tuvo esa comunicación que se debe, pero que finalmente como mujer, como madre, siempre voy a apoyar a una mujer que alza la voz, yo creo que están cambiando los tiempos y hay que seguir apoyándonos, no nada más en el género femenino, porque también en el género masculino hay mucho abuso de poderes”.