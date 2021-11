Ana Bárbara cancela sus conciertos al contagiarse de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Para tristeza de miles de fanáticos, la cantante Ana Bárbara publicó un comunicado oficial en el que dio a conocer que no podría realizar la presentación programada en Taxco, Guerrero para el sábado 27 de noviembre debido a que dio positivo a Covid-19.

El anuncio causó gran revuelo entre sus seguidores de la red social, quienes expresaron que no se preocupara, pues su salud estaba primero además de evitar una ola de contagios entre los miembros de su staff. Sin embargo, hubo usuarios que comentaron su tristeza al ver que la cantante grupera canceló todo tipo de presentación hasta nuevo aviso.

"Hacemos de su conocimiento que el día de hoy 27 de noviembre del 2021 Ana Bárbara dio positivo a Covid-19, por esta razón se ha visto en la necesidad de posponer todas las actividades artísticas, hasta nuevo aviso. Para la Reina Grupera su público es una gran prioridad y lamenta esta situación, espera estar de regreso y llevando alegría y música a todos los pedazos de su alma. Atentamente. Ana Bárbara", se lee en la publicación.

Instagram/@anabarbaramusic

Además del comunicado, la cantante reveló mediante historias de Instagram que, una vez que llegó a la ciudad, se sometió a una prueba rápida del virus por sentir algunos síntomas y, aunque no lo esperaba, ésta dio positiva.

Mis pedazos de mi alma de aquí de Taxco, Guerrero (...) venía a traerles música, alegría que es lo que mejor sé hacer, pero en la mañana me empecé a sentir un poquito mal y pues resulta que me hice la prueba y salí positiva a covid”, dijo.

En el video, la famosa se veía bastante desanimada, con la voz algo mormada y los ojos rojos, lo que entristeció a la mayoría de sus fans luego de verla anteriormente muy emocionada por estar en cmaino a Taxco para su próximo concierto.

Sobre los síntomas que presenta, Ana Bárbara expresó que se sentía mal, pero que los síntomas eran muy leves, incluso comentó que esperaba recuperarse pronto para seguir con las presentaciones. "Dentro de los males, me siento no tan mal, pero como un acto de responsabilidad no vamos a dar el show de esta noche, obviamente".

La cantante comentó que se sentía muy triste al estar ansiosa por presentarse en "la ciudad tan mágica" a la que le tiene mucho cariño, pero por responsabilidad decidió cancelar el concierto, aunque esperaba que "por obra de Dios o las fuerzas del universo" lograba recuperarse pronto, daría una presentación próximamente.

Para finalizar el comunicado, Ana Bárbara le mandó un beso a todos sus fans y agradeció el apoyo y los mensajes de cariño, además de prometerles que los vería muy pronto.