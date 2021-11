Ana Bárbara se disculpa con fan que ignoró durante una presentación

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Bárbara pidió disculpas a uno de sus fans por no haberlo ignorado durante una presentación, ya que, según la cantante, no escuchó cuando el joven la saludó por el ruido del ambiente.

Fue a través de un video de TikTok donde la intérprete de “Bandido” se disculpó con Ramiro, un fan que aparentemente la esperaba a su llegada a uno de sus conciertos y le pidió que saludara hacia la cámara, pero Ana Bárbara pasó de largo y lo ignoró.

“Saluda, Ana Bárbara. Saluditos”, dice el joven sonriendo, mientras la cantante va pasando con un traje de charro con todo y sombrero, color marrón, muy a su estilo, y se va tocando el oído, aparentando que se está acomodando el apuntador e intenta escuchar algo.

Aparentemente Ana Bárbara fue criticada en redes por el “desaire” que le habría hecho a su seguidor y se tomó el tiempo para realizar un pequeño clip en donde explica lo que sucedió.

Hola, pedazos de mi alma. Tengo muchos comentarios, preguntas y sugerencias de que les hable a cerca de esta situación, de este joven que, según ustedes, se llama Ramiro… antes que nada quiero decirles que los artistas siempre traemos un monitor, un aparatito en el oído y no escuchamos, más que la música porque así podemos escuchar la banda, el mariachi y el grupo. Entonces, por ese ruido, que estaba sonando la música, no vi a Ramiro, no puse atención”, explicó.