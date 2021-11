¡Amor virtual!: Vanessa Hudgens conoció a su nuevo novio a través de Zoom

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Vanessa Hudgens se ganó el éxito gracias a su participación en las películas de "High School Musical", en donde interpretó a Gabriella, la joven enamorada del basquetbolista Troy Bolton. Y ahora, la famosa parece estar reviviendo la misma historia.

Y es que Hudgens ha dejado en claro que esta muy enamorada de Cole Tucker, uno de los jugadores de béisbol más populares de Estados Unidos en la actualidad, pero lo que más sorprende su relación es la forma en la que se conocieron, lo que muchos consideran como una historia de amor muy tecnológica.

Como ha explicado la ex estrella de Disney, conoció al deportista al coincidir en varias clases de meditación que se ofrecían a través de Zoom, pero en una ocasión el bateador no pudo soportar más y decidió escribirle por privado a Vanessa para poder hablar a solas con ella y conocerla mejor.

"Nos conocimos gracias a un grupo de meditación que hace sesiones en Zoom. Después se coló en mis mensajes privados y empezamos a charlar", reveló la actriz durante una entrevista.

Un punto interesante de su relación es que Hudgens admitió que no tenía ni idea de que Cole era un deportista profesional y bastante famoso, ya que en el 2019 debutó en la primera división del sistema de ligas norteamericano, donde destacó como una de las figuras más prometedoras del béisbol.

La verdad es que cuando le vi en Zoom no me percaté de que se trataba de un jugador de béisbol. Cada vez que hablábamos siempre le acababa interrumpiendo. Me encantaba hacerlo", bromeó Vanessa en televisión.