Amber Heard revela que se convirtió en madre de una niña

Ciudad de México.- Con una imagen posteada en su cuenta de Instagram cargando a la pequeña que llevará por nombre Oonagh Paige, fue como Amber Heard, la ex pareja de Johnny Depp, dió la sorpresiva noticia de su reciente maternidad a sus más de 4 millones de seguidores con el siguiente mensaje que acompaña la tierna foto.

“Estoy muy emocionada de compartir esta noticia con ustedes. Hace cuatro años, decidí que quería tener un hijo. Quería hacerlo en mis propios términos. Ahora aprecio lo radical que es para nosotras como mujeres pensar en una de las partes más fundamentales de nuestro destino de esta manera", reveló la controversial actriz.

Heard también reveló que la llegada de su primogénita sucedió hace un par de meses, pero hasta ahora ha decidido compartirlo. “Espero que lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna. Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie. También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar el control de esto. Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Su nombre es Oonagh Paige Heard. Ella es el comienzo del resto de mi vida”, expresó.

Se sabe que por motivos médicos Amber no es capaz de convertirse en madre de manera natural y según revelaron fuentes al portal Page Six, Heard pudo ver cumplido su sueño gracias a la subrogación.