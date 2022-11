Amber Heard contrademanda a compañía de seguros luego de enfrentar juicio de difamación contra Johnny Depp

Ciudad de México.- Amber Heard vuelve a las salas de juicio tras la demanda que enfrentó por difamación contra Johnny Depp. En esta ocasión por contrademanda a su compañía de seguros, argumentando que “deben cubrir el juicio y veredicto”.

De acuerdo con el portal TMZ, la actriz procedió legalmente contra New York Marine and General Insurance Co. exigiendo que la póliza por responsabilidad civil de 1 millón de dólares (casi 20 millones de pesos), la cual contrató precisamente para protegerse de la demanda por difamación, se haga efectiva.

Por su parte, la empresa manifestó que no cubriría a Heard ya que “el jurado encontró que Amber cometió una mala conducta deliberada difamando a Johnny”, siendo esta una salida para la aseguradora, según la ley de California.

Asegura hubo incumpliento de contrato

Sin embargo, de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por el sitio web antes mencionado, la estrella de ‘Aquaman’ argumenta que New York Marine se habría comprometido a pagar los costos de su defensa y juicio de forma incondicional y sin importar el veredicto, por lo cual reclama también el incumplimiento de contrato.

Desde el polémico juicio contra Depp, Heard, está obligada a indemnizar al intérprete de ‘Jack Sparrow’ por 15 millones de dólares, por lo que actualmente se encuentra alejada de los medios, siendo incluso eliminada casi por completo de la que sería su próxima cinta, ‘Aquaman 2’.