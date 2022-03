Amanda Miguel rompe en llanto en su regreso a los escenarios tras la muerte de Verdaguer

CIUDAD DE MÉXICO.- A poco más del mes del triste fallecimiento de Diego Verdaguer, su "único amor", Amanda Miguel, decidió que era momento de regresar a los escenarios, esta vez acompañada de Gloria Trevi, con quien interpretó el tema "Las pequeñas cosas".

Fue el pasado viernes 4 de marzo que las cantantes se unieron para presentarse en un concierto, donde la argentina fue la invitada especial de la noche en la gira de Trevi, Isla Bonita, en el Auditorio Nacional.

En dicho concierto, se tomaron varias imágenes y se capturó el momento en emotivos videos que comenzaron a circular en las redes sociales, por lo que los usuarios expresaron su nostalgia y alegría al ver que la artista volvía a estar "puesta en escena".

Durante esta presentación, Amanda Miguel no pudo contener las lágrimas al entonar la canción que cantaba a dueto con su querido esposo. Además, la intérprete de "Él me mintió" aseguró que no se retiraría de la música para seguir cantando en honor a Diego Verdaguer y su familia.

Estoy de luto, chicos, pero estoy feliz porque la música me encanta y me da vida, así que voy a seguir cantando, voy a seguir cantando por mi esposo, por todo lo hermoso que me dio en su vida, por mi hija Ana Victoria y por mi nieto”, expresó.

Al finalizar la canción, tanto Amanda Miguel como Gloria Trevi rompieron en llanto al recordar al fallecido cantante que perdió la vida por complicaciones de su contagio de la Colvid-19. Ante esto, la compositora de 65 años compartió que solo le queda el amor que Diego le dejó durante toda su relación.

“Hoy que no lo tengo más, se ha vuelto amor, y ese es el único sentimiento que vale la pena sentir, no hay otro sentimiento, si nos movemos con amor es fácil vivir, si nos movemos con amor todo es posible y sale increíble”, externó.