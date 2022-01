Amanda Miguel dedica emotivo mensaje de amor  a Diego Verdaguer

CIUDAD DE MÉXICO.-El pasado 27 de enero se informó de la lamentable muerte de Diego Verdaguer, quien falleció a algunas complicaciones que tuvo por el Covid-19, después de haber sido hospitalizado el mes pasado.

Horas después llegó haber una fuerte polémica en redes sociales sobre que supuestamente Amanda Miguel es “antivacunas” insinuando que posiblemente el cantante no estuviera vacunado, pero fue el encargado de relacione spúblicas que confirmó que si lo estaba.

Amanda por medio de su cuenta de Instagram publicó un emotivo mensaje y fotografía en la que aparece su esposo cantando con un montaje en el que se le pueden ver unas alas y cielo de fondo.

La artista aprovechó para dedicarle conmovedoras palabras en las que dejó en claro que fue el amor de su vida y un hombre entregado con sus seres queridos, además de un artisa que siempre será recordado.



Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección y hoy no se como vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días” se puede leer en la publicación.