Altair Jarabo reveló si ha sufrido "ataques de pánico"

CIUDAD DE MÉXICO.- Altair Jarabo se ha posicionado como una de las actrices más importantes de la televisión, pero en más de una ocasión ha llegado a estar en vuelta en polémicas, sobre todo con su relación matrimonial con su esposo que es mayo 20 años.

Desde hace unos meses la actriz se ha vuelto más activa en sus redes sociales donde se le ha podido ver conviviendo con sus seguidores quienes se les ha visto muy pendientes de lo que publica.

Como es de costumbre Altair realizó una dinámica de preguntas y respuestas e invitó a sus fanáticos que le hicieran preguntas de lo que quisieran desde su vida personal hasta profesional.

Uno de sus seguidores le cuestionó sobre si en algún momento había pasado por un momento complicado que le pudiera ocasionar ataques de pánico o crisis de ansiedad, por lo que la actriz se sinceró.

He sentido certidumbre del futuro, como todas las personas del planeta, he tenido que evaluar y repasar mis decisiones” comentó en la publicación.

Además Altair reveló que aunque suele tomarse el tiempo para tomar sus decisiones, realmente nunca ha llegado al punto de “sufrir” de ataques de pánico o algo en ese sentido.

En las últimas semanas la actriz se ha vuelto muy transparente ante la cámara y ha demostrado ser muy honesta con sus fanáticos con el objetivo de que puedan conocerla tal cual.

Altair Jarabo habló de su relación con su esposo qu ees mayor 20 años

Uno de sus seguidores aprovechó para preguntarle si siempre ha estado segura de su sexualidad, por lo que sin problema Altair decidió romper el silencio y hablar del tema.



"Soy totalmente respetuosa de las decisiones y de la vida emocional, sexual, amorosa de todas las vidas de personas, a mi Altair cada vez que me lo pregunto me contesto que los hombres me parecen bellos” comentó la actriz.