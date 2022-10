Altair Jarabo responde si ha dudado de su sexualidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Altair Jarabo es una de las actrices con mayor renombre en las telenovelas del país, pero en más de una ocasión ha estado en vuelta en distintas polémicas, sobre todo en su reciente enlace matrimonial al unir su vida con su esposo que es mayor 20 años.

Sin embargo la actriz por medio de sus redes sociales se le ha podido ver muy abierta sobre el tema, debido a que considera que se encuentra feliz y muy amada por parte de su pareja.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram que la artista realizó una dinámica de preguntas y respuestas en las que le pidió a sus fanáticos que cuestionaran lo que quisieran de su vida.

Es por eso que uno de sus seguidores aprovechó para preguntarle si siempre ha estado segura de su sexualidad, por lo que sin problema Altair decidió romper el silencio y hablar del tema.

Soy totalmente respetuosa de las decisiones y de la vida emocional, sexual, amorosa de todas las vidas de personas, a mi Altair cada vez que me lo pregunto me contesto que los hombres me parecen bellos” comentó la actriz.