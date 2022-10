Altair Jarabo habló de su relación con su esposo que es 20 años mayor que ella

CIUDAD DE MÉXICO.- Altair Jarabo es una de las actrices más famosas de la televisión, gracias a su larga trayectoria en las telenovelas se ha ganado el cariño del público.



Hace un par de meses que la actriz se volvió tendencia en redes sociales debido a que había contraído nupcias con el empresario de origen frances Fréderic García, a quien lo llegaron a llamar “abuelito”.



Fue por medio de su cuenta de Instagram que Altair realizó una dinámica de preguntas y respuestas donde invitó a sus fanáticos que le cuestionaran lo que quisieran saber de su vida.



Uno de sus fanáticos aprovechó para cuestionarle sobre cómo era la relación que mantiene con su esposo que es 20 años mayor que ella, a lo que la actriz hasta lo “recomendó”.





¿Que te puedo decir? aparte de que se los recomiendo muchísimo, me siento cuidada, respaldada, querida, así debe ser” se puede leer en la publicación.



Por su parte Altair reveló que era una situación que realmente la tenía feliz debido a que es un hombre que se ha encargado de cuidarla y amarla como siempre quiso.



Otro de los usuarios le preguntó a que edad empezó a ser independiente por su parte la artista contestó que a los 16 años salió de su casa pero fue hasta los 18 que empezó a independizarse económicamente.











Allisson Lozz explica mala acción de Altair Jarabo





Allison Lozz reveló en sus redes que su excompañera Altair Jarabo con quien compartió crédito ‘En el Nombre del Amor’ reveló que jamás la volvió a buscar al enterarse de que podía quedarse ciega.



"No me voy a quedar ciega, eso parecía, me dijeron cuando tenía 18 años, pero ya la tecnología ha avanzado así que estoy super contenta y Altair no me ha contactado. Supongo que se espantó porque le dijeron eso, pero no” comentó.