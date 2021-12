Allisson Lozz exhibe mala acción de Altair Jarabo

Ciudad de México.- La actriz Allisson Lozz dejó mal parada a su colega Altair Jarabo, al confirmar que su compañera en la telenovela ‘En el Nombre del Amor’ jamás la buscó después de enterarse que corría riesgo de quedarse ciega a los 30 años.

Después de que Lozz confesó que padecía grandes problemas de visión y sus médicos le informaron que tenía la córnea muy dañada y existía la probabilidad de que no aguantaría una cirugía, Altair fue interrogada por dicha situación, momento en que respondió que no estaba enterada porque había perdido contacto con ella, pero aseguró que buscaría a su excompañera de grabaciones.

Los días pasaron, y ahora Allisson fue cuestionada por sus seguidores con relación a las declaraciones de Jarabo, por lo que la joven artista confirmó que nunca la contactó.

No me voy a quedar ciega, eso parecía, me dijeron cuando tenía 18 años, pero ya la tecnología ha avanzado así que estoy super contenta y Altair no me ha contactado. Supongo que se espantó porque le dijeron eso, pero no”