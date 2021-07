Allisson Lozz revela que le ofrecieron importante suma de dinero para volver a actuar

CIUDAD DE MÉXICO. – Allisson Lozz, exactriz mexicana, se retiró del mundo del espectáculo desde hace ya varios años, a pesar de ello, constantemente la prensa cuestiona a la protagonista de “En nombre del amor”, sobre si estaría dispuesta a retomar su carrera actoral.



Por medio de una dinámica de “preguntas y respuestas” en sus redes sociales, Allisson fue cuestionada sobre si volvería a trabajar en un foro en caso de que le ofrecieran una “jugosa” cantidad de dinero, específicamente cuatro veces más de lo que gana hoy, a lo que la exestrella de Televisa respondió:



Me lo ofrecieron y más que eso, pero no. Nunca jamás de los jamases ni por el dinero más grande del mundo sacrificaría mi tiempo, mi salud, el tiempo que le doy a mi Dios. Ningún dinero podría comprar el hecho de que yo pueda educar a mis hijas, de que las pueda criar, de que estén conmigo. Tal vez no gano lo que me han ofrecido allá ahora, actualmente, pero es un trabajo que me da libertad de tiempo, entonces no”, señaló Lozz.