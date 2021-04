¿Cómo es la vida de Allison Lozz como testigo de Jehová?

CIUDAD DE MÉXICO.- Mucho se ha hablado del porqué Allisson Lozz dejó su carrera en la actuación, justo cuando comenzaba a perfilarse como una de las favoritas de las telenovelas.

La joven que saltó a la fama en la telenovela infantil “Alebrijes y Rebujos” ya se había ganado al público como protagonista de melodramas como “Al diablo con los guapos” y “En el nombre del amor”. Sin embargo, ésta última sería su aparición en la pantalla chica.

Fuera de los reflectores, la vida de Allisson cambió drásticamente. Se casó con Eliu Gutiérrez en 2011, se convirtió en directora de ventas de una marca de productos, y, sobre todo, se convirtió en testigo de Jehová.

Hace pocos meses, la famosa explicó en una transmisión en vivo qué fue lo que la llevó a acercarse a este movimiento religioso que cuenta con más de 8 millones de fieles.

Cuando empecé a estudiar con los Testigos de Jehová se me abrió el mundo porque me enseñaron que no había misterios. Dios no es un Dios misterioso, nada de lo que pasa en este mundo es un misterio. Él realmente quiere que nosotros sepamos todo y no nos lo dice en misterios ni nos lo dice escondidito en la Biblia", aseveró.