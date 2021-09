Alicia Villarreal quiere que Angelique Boyer protagonice bioserie de la cantante

Ciudad de México.- Alicia Villarreal reveló durante su encuentro con la prensa que sigue enfocada en el proyecto de su serie biográfica, motivo que la ha hecho recordar y escudriñar cada detalle de su vida antes y después de su incursión en el ambiente artístico.

La cantante manifestó que no pretende ocultar nada de lo que ha vivido tanto en lo personal como en lo profesional. “Tengo dos opciones y ya me decidí por una, pero yo quisiera que mostraran a esa Alicia Villarreal que ustedes conocen, tampoco que digan ‘¡ay, pobrecita güera!’ porque pobrecita no tengo nada, me conocen, he trabajado mucho, me he esforzado en una industria que es de hombres, en la que me han hecho a un lado y en la que me he ido por gusto porque no quiero batallar”.

De la misma forma, confesó que ya tiene en la mira a la novia de Sebastián Rulli para que sea la protagonista de este proyecto.

Hay algunas propuestas de actrices, y bueno, a mí me encantaría mi hija, ha tomado sus cursos dramáticos y todo eso, pero no sé, la verdad tengo una opción que me encantaría mucho y es con Angelique (Boyer)”

La cuestión de acoso familiar a su hija

Antes de culminar la entrevista, la intérprete de “Te aprovechas” comentó las acciones que tomó luego de que su hija Melenie denunció acoso por parte de un familiar cercano.

“Pues lo que hace todas las mamás, hablar con ellos, decirles que la vida sigue, que no pasó nada, porque la verdad no pasó nada, y estoy la verdad muy orgullosa de mi niña que es una niña preciosa, bien educada, noble y trabajadora”, finalizó.