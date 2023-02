Alicia Machado se va con todo contra Nicole Chávez de La Casa de los Famosos

MIAMI.-La Miss Universo venezolana, Alicia Machado, se le fue con todo contra Nicole Chávez, la hija del boxeador Julio César Chávez, que está en La Casa de los Famosos y la llamó “inútil”.

Machado, quien anteriormente ganó el reality de Telemundo, le pidió a la megaestrella del pugilismo que no la vaya a golpear por lo que iba a decir contra Nicole, pues él no tenía la culpa de cómo es ella.

Los padres no tienen la culpa, el señor Chávez espero no me vaya a ofrecer trompadas a mí, verdad, porque yo soy una dama, señor, no es propio que ofrezca trompadas a una mujer… este, pero lamentablemente su hija no es una mujer que esté representando lo que representan ahorita las chavas de 25 años”, comentó la también actriz.