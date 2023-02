La Casa de los Famosos: Acusan a Nicole Chávez de racista

CIUDAD DE MÉXICO.- Nicole Chávez es hija del boxeador Julio César Chávez y se convirtió en una de las participantes de la tercera temporada de La Casa de los Famosos.

Desde el inicio aseguró que no andaría con rodeos y que se mostraría en el reality tal cual es, y vaya que lo ha hecho, pero sus actitudes y comentarios ya han dado bastante de qué hablar.

Las críticas hacia Nicole comenzaron cuando su madre confirmó que su hija no sabía “hacer nada” de limpieza ni de cocina por ella misma, también dijo que ella tenía su carácter y que “los de adentro” tendrían que cuidarse.

Ahora, además de “privilegiada” la están llamando “racista” por un comentario que hizo sobre uno de sus compañeros. Se trata de José Rodríguez, un modelo y bailarín colombiano que se dio a conocer en el programa Acapulco Shore.

Al parecer, la hija de Julio César tiene cierto rechazo hacia José, pues dijo que no quería que se le acercara, incluso mencionó que le daba asco. En un video que circula en TikTok señalan que ella es una “fea persona” y “odia” al joven de 26 años por ser “negro”.

No me importa, que no me bese y me toque, o sea, me da asco, no quiero. No, de verdad, o sea sí, y siento que he sido bien clara en eso”, expresó Nicole.