Julio César Chávez sobre críticas a su hija por participar en "La Casa de los Famosos": "Ya no estén chin..."

LOS ÁNGELES, EU-. Nicole Chávez, la hija de Julio César Chávez que se dedicó al mundo de la actuación y la televisión, ingresó a la tercera temporada de "La Casa de los Famosos", por lo que ha recibido algunas críticas.

Tras los comentarios negativos que ha recibido la hija del 'Gran Campeón Mexicano' por su participación en el reality show producido por Telemundo, Julio César Chávez mandó un mensaje y pidió dejar de estar "chin…".

“A todos esos amargados y amargadas que están hable y hable y ching… y ching… con mi hija, quiero decirles que a mí en lo particular no me afecta nada, yo estoy muy contento"

Gracias para los que apoyan a mi hija, a los que no ya saben a donde los mando ��#hijadetigrepintito pic.twitter.com/PdihYtGg65 — Julio César Chávez (@Jcchavez115) January 25, 2023

"Cuando no ching… con Julito, ching… con Omar, chin… con mi hija. Así que al que no le guste pues no la vea, pero ya no estén ching… por favor. Es un reality", dijo Julio César Chávez en un video que publicó en sus redes sociales.

Julio César Chávez ha pedido apoyo para su hija

El legendario exboxeador sonorense ha utilizado sus redes sociales para pedir apoyo hacia su hija de 24 años, quien competirá en el programa contra otros personajes de la farándula.