Julio César Chávez cumple 13 años libre de alcohol y drogas; además, promete dejar de fumar

HERMOSILLO, México-. Algo que interrumpió la calidad de vida de Julio César Chávez fue la adicción al alcohol y a las drogas, pero el 'Gran Campeón Mexicano' cumplió este miércoles 13 años libre de esas sustancias.

En sus redes sociales, el legendario exboxeador mexicano subió un video, en el que anunció que cumplió 13 años "limpio" y, además, prometió dejar de fumar, pues se refugió en el cigarro tras superar esas dos adicciones.

"Cuando uno deja una adicción, se refugia uno en el cigarro. Hoy, he hecho la promesa de que ya no voy a fumar. Primeramente Dios, solo por hoy, como le hecho a través de mi carrera, de vivir el solo por hoy. Solo por hoy no voy a consumir drogas o alcohol, entonces solo por hoy no voy a fumar"

Para todos los que me an acompañado en esta lucha pic.twitter.com/ykKJU742Gw — Julio César Chávez (@Jcchavez115) August 10, 2022

"Quiero decirles que me siento muy contento de cumplir 13 años limpio, porque a través de un programa de superación, gracias a Dios mi vida ha cambiado", dijo Julio César Chávez en un video que compartió en sus redes sociales.

Recibe Julio César Chávez cientos de mensajes de felicitaciones

Apenas una hora después del video que publicó el exboxeador sonorense, Julio César Chávez recibió cientos de comentarios de felicitaciones y de ánimos, ya que presume gran cantidad de fans.

