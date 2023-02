La Casa de los Famosos: Nicole Chávez y Rey Grupero dicen que Dania se compra "baratijas"

CIUDAD DE MÉXICO.-Nicole Chávez, Rey Grupero y Osmel Sousa dijeron que Dania Mendez se vestía con ropa sacada de las “baratijas” y se burlaron de ella en La Casa de los Famosos, de Telemundo.

En un video publicado en TikTok, y sacado del programa, se escucha a los tres hablando de la ex participante de Acapulco Shore, y señalando sus atuendos.

“Baratijas”, dijo “El Zar”, mientras que la hija del boxeador Julio César Chávez se rio de la joven y el Rey Grupero le siguió.

Yo lo que traigo también es acá, como rockstar . Yo sí me busco ropa que me guste, no así como ostentosa nunca”, dijo Rey Grupero.

A eso, Nicole le respondió que él se viste “muy a su estilo”.

Nicole Chávez fue acusada de discriminar a Dania Méndez, “diciendo que la influencer tenía más necesidad de estar dentro de La Casa de los Famosos que ella”.

Ella tiene que trabajar para vivir y yo no, entonces me da igual si me nomina y me tengo que ir”, comentó la hija del boxeador Julio César Chávez.