Alicia Machado enseña una “bubi” en Instagram como celebración por su cumpleaños

MIAMI, Florida.- Alicia Machado sorprendió a sus seguidores al mostrarse casi en toples, en su cuenta de Instagram, donde la actriz muestra uno de sus senos, como continuación del festejo por su cumpleaños.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la ganadora de “La Casa de los Famosos” publicó una foto en la que luce un vestido elegante blanco frente a un espejo y delicadamente dejó caer uno de los tirantes.

Evidentemente la ex Miss Universo no portaba sostén y deja al descubierto uno de sus seños, el cual cubre, pero no del todo, con el brazo que sostiene el celular con el que toma la fotografía.

Cuando sin motivo ni razón te sientes hermosa! Buenas noches a mis lovers mis Maliciosos! Mi energía continúa en el renacer que viene con cumplir un año más o un año menos para dejar atrás lo que te aletargaba? Happy birthday to me. @machadooficial”, escribió Alicia en el pie de foto.

Al parecer, Alicia Machado se encuentra en República Dominicana, ya que también puso el hashtag #dominicanrepublic, donde posiblemente se encuentre por cuestiones de trabajo porque desde que ganó el reality de Telemundo, a la venezolana le han llovido contratos, presentaciones y apariciones en distintos eventos, y programas de televisión.



¿Cuándo fue el cumpleaños de Alicia Machado?

El pasado 6 de diciembre, Alicia Machado festejó su cumpleaños 45, al lado de sus amigos, familia y su hija Dinorah Valentina, quien en las últimas semanas ha estado presente en los medios de comunicación.

En sus historias de Instagram y algunas publicaciones, Alicia presumió lo bien que la consintieron con una pequeña recepción en donde recibió varios pasteles, flores, regalos y compartió un momento agradable con sus invitados.

En uno de los clips publicados por la ex reina de belleza, se le puede ver de lo más feliz a lado de su única hija y a quien le dedicó unas emotivas palabras al tenerla en su vida.

“Con mi amiga mi hija mi princesa. Sin ti nada tendría sentido! Mi luz. Te amo hija gracias por ser parte de mi vida! Happy birthday to me! Mother and daughter lunch! @mamissolasoficial”, expresó Machado en una imagen donde aparece junto a su hija disfrutando del almuerzo.