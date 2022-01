"Algunas puertas no se abrían": Kalimba asegura que sufrió discriminación por su apariencia física

CIUDAD DE MÉXICO.- Es normal ver como algunas celebridades aprovechan las fechas decembrinas, como lo es el fin de año, para expresar aquellos pensamientos que fueron recolectando en los doce meses.

Un ejemplo es uno de los cantantes más famosos, Kalimba, quien habló sobre la importancia de apoyar a los demás, es por ello que el artista tiene una fundación con la que ayuda a miles de personas de distintas comunidades en todo el país.

Pese a que lo hace con las mejores intenciones, el también actor mencionó que cuando quiso crearla sufrió discriminación por su apariencia, como sus tatuajes y perforaciones, incluso los patrocinadores llegaron a verlo como una persona muy informal por su look.

Kalimba habló sobre esta experiencia y del pasado en su carrera profesional, donde muchas personas lo criticaron por su forma de vestir, sus aretes, algo que el artista no entendía qué tenía que ver su apariencia con su búsqueda por el bien social.

Desde que empecé mi fundación y quise empezar a ayudar, sí había algunas puertas que no se abrían porque volteaban a ver a una persona llena de tatuajes, el pelo muy llamativo, mi manera de vestir, muchos aretes y era como: 'no sé si mi patrocinador y mi marca quieran poner su dinero aquí', no lo veía congruente", mencionó el integrante de OV7.