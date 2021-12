Kalimba asegura que conoció a Dios en una experiencia cercana a la muerte

MÉXICO.- Recientemente Kalimba sorprendió al público mexicano con su participación en el reality shoy de Televisa ¿Quién es la máscara? donde se convirtió en ganador con su desempeño como Apache, uno de los personajes de la tercera temporada. Kalimba es una de las figuras más populares de la escena musical mexicana y presume de una trayectoria de más de 20 años por lo que sorprendió a todos tras mantenerse en el anonimato por varias semanas en el reality. Ahora el cantante ha decidido narrar un episodio de su vida personal que muy pocos conocen. Según afirma, tuvo una experiencia cercana a la muerte cuando era adolescente, en la cual tuvo un encuentro con Dios. Así lo declaró recientemente cuando estuvo como invitado en el podcast del youtuber Roberto Martínez.

Kalimba contó que a los 16 años salió con su familia de vacaciones a las playas de Puerto Escondido, Oaxaca, donde estuvo cerca de morir ahogado. El cantante asegura que este momento le cambió la vida. Enfatizó que de pequeño su familia no le inculcó ninguna religión ni creencia, puesto que su padre es ateo. Sin embargo, tras el accidente en el mar donde estuvo cerca de perder la vida, se volvió creyente.

“Mi hermana se metió al mar, no sabe nadar bien y entonces el mar, en el área de surfeo en Puerto Escondido es muy picado. Ella no debió meterse ahí, se metió, se estaba ahogando, fuimos por ella su novio y yo y justo cuando yo iba a agarrarla, codeó en la desesperación, me pegó en la cara y tragué agua, caí en un remolino y el mar me aventó como un kilómetro a la derecha”, narró.

El interpreté de "Tocando fondo" recordó cómo en aquel momento su mente se puso en blanco, por lo que en su estado inconsciente comenzó a sentir la presencia de Dios. “Me sentí en un cuarto con una presencia de alguien frente a mí que no dijo nada, sólo me hizo sentir mucha paz, no dijo nada, nada, sólo estuvo ahí y fue seguridad. Le dije a Dios: ‘si no creí en ti por ignorancia, te pido una disculpa. No creía en ti porque nadie me educó a creer en ti, pero al final no sé si existes o no’. Qué curioso que antes de morir lo primero que sentí fue miedo, qué tal si tomé la decisión equivocada, qué tal si yo decidí no creer en algo que sí existe”, afirmó.

La fe de Kalimba

Una vez a salvo, Kalimba refelxionó sobre esta experiencia y asegura que a partir de entonces comenzó a creer en Dios y a orar. Actualmente el cantante se considera cristiano. “Pues no me ahogué y al poco tiempo empecé a platicar con él. Antes de esa experiencia yo creía que existía, aunque mi papá no me dejaba. Empecé a leer la biblia y empecé a hacer la dieta. Empecé a seguir una dieta, empecé a leer qué es lo que Dios decía y empecé a ponerlo a prueba, a ver si era cierto y a ver si era cierto que haciendo lo que decía tenía el resultado que decía. No falló en una sola y hasta el día de hoy no lo ha hecho”, agregó.

“Los que creemos en Cristo como un salvador, el regalo más grande que yo tengo en el mundo es alguien que pueda borrar mis errores dándome la capacidad de entrar a un cielo perfecto”. Sin embargo, el cantante no se volvió creyente como una forma de agradecimiento, sino que el episodio despertó su fe.

“No me ahogué, pero tampoco le prometí a Diosito que si no me ahogaba iba a creer en él, no. Cuando no me ahogué, pensé: ‘Por alguna razón resonaste en mi cabeza cuando creí que me iba a morir, pues te voy a dar la oportunidad de ver si sí existes’”, concluyó el cantante.