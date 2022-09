Alfredo Adame fue golpeado fuera de su casa

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfredo Adame ha sido un reconocido actor y conductor de la televisión mexicana, pero en repetidas ocasiones se ha vuelto protagónico de polémicas y en esta ocasión recibió fuertes golpes en el rostro.



Fue por medio del programa matutino ‘Venga la Alegría’ que dieron la noticia de que el conductor habría recibido fuertes golpes en su cara y decidieron entrevistarlo por teléfono para que explicara la situación.



En la grabación Adame explicó que cuando llegó a su casa, había mucho tumulto de vehículos por lo que se imaginó que algo sucedía, lo dejaron pasar porque vivía ahí.



Al acercase al lugar se percató que estaba la policía y un cuerpo tirado, entonces al salir de su casa le preguntó a su vecino que era lo que había sucedido a lo que este respondió que parecía que habían matado a un policía.









El actor permaneció unos minutos afuera y cuando se encontraba cerca de su casa llegó un hombre en su vehículo, acompañado de una mujer con un balazo en su hombro y comenzó a decir que habían matado a su hermano.



Por su parte el artista se quedó impactado y cuando vio al joven decidió ofrecerle su ayuda pero este se alteró comenzó a discutir y de un segundo a otro golpeó a Alfredo Adame.



Y entonces me acerque y le dije: “¿qué te pasó?, ¿te puedo ayudar en algo? veo que viene tu señora”, derepente me dijo “tú largate de aquí hijo de la chi#$$””, y me tira un trancazo que lo evado el trancazo en la cara, me tira una patada y me da la patada” comentó el artista.