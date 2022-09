Alfredo Adame habla sobre relaciones amorosas y salud emocional

MÉXICO.- El polémico Alfredo Adame ha estado en varios ocasiones como invitado en el programa Venga la Alegría, y fue en una de las transmisiones que el actor, junto a los conductores y una experta en el tema, habló sobre la salud emocional, los apegos y las relaciones afectivas.

Adame expresó que los patrones al buscar pareja se dan porque no hay una introspección acerca de lo que realmente se quiere:

A mí me ha pasado seis veces, es increíble que me caso con una mujer, que era seis años mayor que yo, celosa, que además su problema era ser interesada, ambiciosa, hasta que me di cuenta, luego otra me buscó para arreglarle papeles en México y darle comodidades”.