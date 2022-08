Magaly Chávez planea demandar a Alfredo Adame porque no deja de acosarla por WhatsApp

MÉXICO.- Hace unos meses, Alfredo Adame confirmó que su relación con Magaly Chávez había terminado. Ella reveló que temía ser víctima de violencia, mientras que el conductor la llamaba “interesada”.

Pero las directas e indirectas no han parado. Adame ha hecho varias publicaciones burlándose de Magaly, a las cuales ella ha respondido pidiendo que ya la supere.

Recientemente, la influencer dio una entrevista a Venga la Alegría y aseguró que está dispuesta a demandar a su expareja, ya que no ha dejado de acosarla.

Me ha escrito por WhatsApp y le pongo: ‘Señor, por favor, deje de acosarme’, y lo único que hizo fue reírse, entonces el que no ha superado todo eso ha sido él, el que no ha superado que a mí ya no me gusta, es él”.