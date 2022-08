Alfredo Adame se burla de Magaly por usar filtros y ella le responde: "¡Ya supérame, señor!"

MÉXICO.- Hace varias semanas, el romance entre Alfredo Adame y Magaly Chávez llegó a su fin durante el reality de TV Azteca Soy famoso, ¡sácame de aquí!

Su relación se vio rodeada de polémicas, como ya se ha hecho costumbre en la vida del actor. Aunque se les vio enamorados en algún tiempo, el actor llegó a llamar a Magaly “interesada”, y después ella reveló que su romance terminó porque temía ser víctima de violencia.

Hace unos días, Adame realizó una publicación en su cuenta de Instagram con una foto suya y con la descripción “Yuuupi!! Ya tengo filtros comos los de @magaly_chavezoficial”. Además agregó: “Me voy a ver bien FIU FIU”.

A la influencer claramente no le gustó la burla por parte del actor, y le contestó en un comentario:

Ya supérame señor!!! O ya no tiene de otra cosa que hablar? Alguna peleita por ahí??? No? Ándele ármese otro show ya ve que yo me cuelgo de su fama jajaja