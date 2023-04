Alfredo Adame quiere ir a la marcha del Orgullo de la comunidad LGBTIQ+

Ciudad de México.- Alfredo Adame tiene intenciones de asistir al evento a favor de la comunidad LGBTI+ a pesar de las críticas.

En entrevista con la periodista Maxine Woodside el también actor reveló si estará o no en la marcha, pues luego de la petición de algunos integrantes de dicha comunidad se habría dicho que el hombre que se ha visto involucrado en múltiples peleas ya no participaría, pero tal parece que hasta el momento continúa está invitado.

Yo voy a hablar con la persona que me invitó, que es uno de los principales de los colectivos, y que me invitó a esta rueda de prensa, y le voy a decir ‘¿quieres que vaya?, con todo gusto voy y no hay ningún problema. No quieres que vaya, no voy’, pero te garantizo que lo que me van a decir, y pregúntale a tu productora, ¿cómo me fue el año pasado?”