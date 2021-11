Alfredo Adame estalla contra Laura Bozzo y pretende impedir su regreso a la TV

Ciudad de México.- El actor Alfredo Adame se manifestó en contra de Laura Bozzo tras la declaración de la peruana sobre que había arreglado su problema con las autoridades mexicanas, así como su búsqueda por parte de la Interpol por fraude.

En su encuentro con la prensa en Televisa San Ángel, el conductor expresó su descontento al conocer la actual situación legal de Bozzo.

Si es así, entonces yo dejaría entonces de creer en la justicia, ¡imagínate! A una persona que dijo que México era un pu%& país de mierd% y que los mexicanos éramos unos pende#$%& y que trajo a gente peruana a trabajar sin visa de trabajo, supliendo a técnicos mexicanos, y que cometió fraude fiscal y la venta de un inmueble ilegalmente, que se la perdonen…”

Comentó molesto.

Denuncia pendiente contra Bozzo

Previamente, Adame recordó que tiene una denuncia pendiente contra Bozzo. “Acuérdense que viene, yo ya tengo integrada la carpeta del tráfico y trata de personas con los empleados peruanos que trajo y que no pagaron impuestos, que no se regularizaron, que no tenían visa de trabajo y trabajaron aquí y ellos les quitaron el 80 por ciento”, dijo el actor.

De igual forma, Alfredo despotricó contra Laura al recordar que la recompensa de 100 mil pesos por saber el paradero de la abogada no pudo ser cobrada.

“La gente la agarró de botaneo, me dijeron ‘está en el museo de las momias de Guanajuato’, ahí la fui a buscar a las momias de Guanajuato y sí había una güera igualita, con peluca igualita, pero no era, y luego la fui a buscar a las coladeras de Iztapalapa, tampoco la encontré, a mí se he hace que estaba escondida con su psicóloga pitera, con Estelita, con la experta y psicóloga pitera Estelita que es tan buena psicóloga y cómplice, yo creo que estaba escondida ahí”, añadió.

Finalmente, el actor afirmó que si Laura busca regresar a la televisión, él inmediatamente interpondrá la denuncia en su contra. “Eso lo veremos, yo lo dije, en el momento en que aparezca, aparezco yo con mi carpeta y todo el rollo que investigué del tráfico y trata de personas y también tiene pendiente la de la puñalada con Christian Zuárez, que por cierto el muy cobarde primero no dijo nada, y luego se me dejó ir a la yugular, y luego el muy cobarde no apareció y ya no me demandó… ¿por qué?, porque era el cómplice en el tráfico y trata de personas”.