Alfredo Adame afirma que su propósito para el 2023 será deshumanizarse

Ciudad de México.- Alfredo Adame vivió un año lleno de polémicas, además de verse involucrado en distintas peleas que le dejaron varias heridas y una infinidad de memes.

Aunque muchos de los mensajes en redes sociales apuntaban a Adame como el culpable de dichas situaciones, y el artista hizo un recuento de lo ocurrido en los últimos meses en una entrevista para Ventaneando.

El único balance que hago, mi vida seguirá igual, no voy a cambiar un ápice de absolutamente nada, voy a seguir diciendo la verdad de las gentes (sic), a las que hay que decirles sus verdades, de la gente perversa, malvada, de toda esta bola de hampones, seguiré siendo el mismo, no aprendí nada nuevo, ya a mis 64 años ya soy un gallo muy jugado, no voy a cambiar nada”

Modificaciones para el 2023

Aunque, el actor se retractó y consideró el modificar algo para el siguiente año. “Lo único que voy a hacer es que se me va a quitar, me voy a deshumanizar ya al 100 por ciento. Yo veo un cuate tirado en el piso, con cuatro balazos desangrándose, ‘que te vaya bien’, si veo a una señora que está pariendo un niño, ‘adiós’, si veo a un cuate que se va a aventar de un puente para suicidarse, ‘qué Dios te bendiga hermano’”.

De igual forma, Alfredo negó que sus detractores lo hayan desacreditado públicamente por las diferentes peleas que protagonizó durante el 2022. “La gente me conoce desde hace 35 años que estoy en este medio, y saben que soy un hombre decente, educado. Si tu ves mi Instagram. ‘Adame que todo te salga muy bien, Adame cuídate y no te pelees, que Dios te bendiga’. Tengo muchos proyectos, tengo muchas cosas, no soy un viejito, no soy un viejo ridículo ni nada, paso en la calle y me saludan”, manifestó.

Mejor que nunca

Finalmente, Adame recalcó que se encuentra mejor que nunca debido a que alejó de su vida a las personas que no valen la pena, refiriéndose a su exesposa e hijos.

“Yo vendo mentadas de madre, y gano dinerales, y todo eso lo dono a fundaciones, dinero necesito afortunadamente, yo doné todo lo que tengo, casas, coches, relojes, cuentas de banco, dólares, todo, la heredera es mi hija Vanessa y mis nietos, soy un hombre feliz al 100 por ciento, me deshice de la familia que tenía porque es una familia tóxica, la mamá y los hijos es una familia que no me merece”, declaró.