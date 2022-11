Alfredo Adame perdona a quienes lo golpearon fuera de su casa

Ciudad de México.- Tras la agresión que sufrió Alfredo Adame a finales de septiembre afuera de su casa, el actor decidió perdonar a sus agresores, aunque anteriormente negaba dicha posibilidad.

Aunque en la audiencia del pasado viernes, el artista expresó su deseo de llegar hasta la última instancia contra las personas que lo atacaron, la situación cambió de un día para otro.

Yo no llego a ningún arreglo hasta que nos esté garantizado mi seguridad que es lo que más me importa y obviamente se haga la reparación del daño. No me importa la reparación del daño, ese no es el problema…”,