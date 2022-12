"Por malagradecidos" Alfredo Adame deja sin herencia a sus hijos

Ciudad de México.- Alfredo Adame, de 64 años, afirma que no tiene nada más que aprender y asegura que 2022 fue un año en el que siguió triunfando a pesar de que casi pierde la visión en un ojo tras recibir un ataque.

Para mí no ha sido (un año) caótico... sigo triunfando, como siempre, con muchos frentes abiertos y en todos ganando", comentó a TVyNovelas.

El conductor indicó que lo único que aprendió de este 2022 es a ya no confiar en nadie, "hay mucha gente que le he echado la mano, y son mal agradecidos, empezando por mi mujer y mis hijos".

Sobre su economía, Alfredo dijo que vive bien, aunque ya todo su patrimonio lo dejó a su hija Vanessa, como herencia en vida. "Ella es dueña de todo y nada más me da para mis chicles", comentó el también actor, quien dijo que para sus hijos no habrá nada por "malagradecidos". "Ya están fuera de mi vida y no tengo ninguna intención de arreglar nada con ellos, ni volverlos a ver".