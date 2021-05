Alfredo Adame: Filtran conversación íntima con mujer transgénero

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfredo Adame volvió a colocarse en el foco del escándalo, pero no por insultar a alguien, sino porque se filtró una conversación íntima con una mujer transgénero.

El actor, quien ha sido acusado varias veces de misoginia y machismo, además de jactarse de ser un hombre heterosexual, fue expuesto en redes sociales por un chat subido de tono con una chica perteneciente a la comunidad trans.

En la cuenta de Instagram de Chica Picosa, se ve una captura de pantalla de Whatsapp, con la joven saludando al candidato a Diputado Federal de Tlalpan, por el Partido Redes Sociales Progresistas.

“Hola Alfredito, soy Sherezadha, mi vida, guárdame mi amor”, dice el primer mensaje.

El actor, por su parte, decide contestarle con un audio, donde ya deja en claro cuáles son sus intenciones con ella.

Estás hermosa, aquí ya te tengo registrada y mejor hablamos por aquí. Luego te mando cositas ricas y me mandas tú cositas ricas, ¿sale?“, dijo el actor.

Sherezadha de inmediato acepta, y ella es quien le pide que le envíe fotos subidas de tono de Adame.

“(quiero ver) esa cosa deliciosa que tienes entre las piernas”, escribió la mujer, a lo que éste envía una foto íntima de su miembro.

“Ahora te toca enseñarme lo que te ch*p3 el otro día, ¡me excitas!”, pidió el candidato.

La conversación termina con ambos citándose para verse un sábado en la casa del actor, donde incluso le pide a Sherezadha que lleve amigas suyas.

ADAME RECHAZA A SU HIJO GAY Y LA COMUNIDAD LGBT

Si algo ha caracterizado a Alfredo Adame, además de su mal carácter y enfrentamientos con otros personajes de la farándula, es su total rechazo a la comunidad LGBT, a la cual pertenece su hijo Sebastián.

Todo comenzó cuando el joven de 21 años dio una entrevista a “Ventaneando” donde admitió que es homosexual. Esto habría causado la ira de Alfredo, quien rechazo tajantemente la sexualidad de su hijo.

“Me habla en la noche y me dice: ‘Yo ya te dije que no quiero que hables de tu sexualidad en cámara, porque me pones en el ojo del huracán. Me atacan, me dicen que mi hijo es joto’”, contó Sebastián a “Chisme No Like”.

Según relató, su padre le colgó el teléfono antes de poder explicarle la situación, para luego enviarle mensajes hirientes como “cabr*n” y “pend*jo de m*erda”.

También recordó que, tiempo atrás, su padre le exigió retirar una foto de perfil que tenía en Whatsapp con su novio. Y que en múltiples ocasiones ha mentido a la prensa diciendo que “su hijo es un mujeriego”.

“Este es el verdadero Alfredo Adame. La verdad, ya me harté de defender a una persona que no me acepta como soy y que por una simple entrevista me negó y me quitó públicamente su apellido. ¿Quién le hace eso a su hijo?”, lamentó Sebastián.