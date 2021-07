Alfonso Zayas: Una vida dedicada a la actuación y al “arte del albur”

CIUDAD DE MÉXICO. – El actor mexicano, Alfonso Zayas, que en paz descanse, tuvo una vida dedicada a su trayectoria actoral, sobre todo, porque gracias a su “picardía” y habilidad en el “arte del albur”, logró conquistar la televisión y el cine desde muy joven.



Considerado como una “leyenda de la sexi comedia”, tuvo una carrera actoral que duró más de cincuenta años y participó durante otros diez en sketches para el programa “Sábado Gigante” y “Don Francisco”.



Alfonso, auto declarado “vago, grosero, abusivo, encajoso y bailador”, estuvo rodeado toda su vida por el espectáculo, la fama y la televisión, pues su padre inició en la Asociación Nacional de Actores (ANDA) junto a Mario Moreno “Cantinflas” y Jorge Negrete.



Alfonso Zayas cursó la escuela en Ciudad de México, donde, por cuestiones del destino, llegó a participar como técnico en el Televicentro. En el pasado, el actor declaró que para “no ser una carga para su padre” trabajó arduamente llegando incluso a ser productor de la estación, pues, no quería ser actor.



Me fue muy bien, me distinguían por mi trabajo, un chavo de 17 años. Lo que sí es que yo no quería saber nada de los actores porque decía que los actores se morían de hambre como vi a toda mi familia, yo soy sobrino nieto de Miguel Inclán, actor que era el villano en el cine mexicano en su Época de Oro, pero yo decía que nadie había funcionado en la familia”, declaró el actor en aquella época.