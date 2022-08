Alex Lora se encuentra satisfecho de ayudar a los latinos en Estados Unidos

Miami.- El cantante Alex Lora de la banda de rock "El Tri", mostró su satisfacción por la manera como transmite a los latinos el sentimiento de estar en casa cuando se presenta en Estados Unidos, donde por estos días presenta su nuevo disco, "Qué Chingón".

"Cuando ofrezco un concierto en Estados Unidos, mi mayor satisfacción es darles a los latinos la sensación de que están en sus casas", destacó el vocalista sobre interpretar temas en español en medio de la promoción en Miami de su nuevo álbum, el número 53 de la discografía de "El Tri".

Lora, ataviado con su característico "uniforme" y melena rizada, dijo sentirse el precursor del rock en español en América Latina, un rol que inició a finales de la década de los sesenta del pasado siglo y al que no piensa renunciar.

"Tengo planes de seguir 2.000 o 3.000 años más activo", bromeó respecto al final de una carrera —que de ninguna manera ve cercana— de un rockero a punto de cumplir los 70 años de vida, de los que ha dedicado 5 décadas a la música.





Esa trayectoria la continúa por Estados Unidos, donde el pasado fin de semana ofreció conciertos en Kansas, Texas y Oklahoma, en los que brindó al público latino actuaciones con lo más destacado de "Qué Chingón" y un repaso a su extensa discografía.

Este nuevo trabajo también será presentado, entre el 23 de noviembre y el 3 de diciembre, en las ciudades de Chicago, Houston, Dallas y Los Ángeles.

"Pensábamos que no íbamos a tocar nunca más", rememora el rockero mexicano sobre la grabación de "Qué Chingón", en el momento más crítico de la pandemia de la covid-19, tiempos duros que comenzaron a superarse en el verano de 2021 con los primeros conciertos.

"El Tri" lanza en "Qué Chingón" su álbum número 53 con 13 temas inéditos, mayoritariamente de la pluma de Álex Lora y también de Armando Manzanero.

Lora dijo que este nuevo disco confirma la buena salud del rock en español, del que insiste en definirse como precursor.

"Cada vez hay más público para el rock en español. El rock and roll es una fuente de juventud", sostuvo el artista, después de asegurar que, en absoluto, piensa que los nuevos ritmos de países latinos que encabeza el reguetón vayan a dejar de lado su estilo musical.

Que no dejen de tomar pastillas de rock and roll y así se mantendrán jóvenes", aconsejó el artista en tono metafórico sobre su música.

El nuevo disco incluye una colaboración con el español Cirilo, una iniciativa para mostrar al mundo la hermandad que existe entre el país ibérico y México.

Respecto a cómo es capaz de inspirarse todavía para componer con más de 400 canciones a sus espaldas, Lora asegura que fluyen cuando coge la guitarra.

Convertirse en referencia del rock en español llevó un proceso, desde unos comienzos en los que cantaba en inglés hasta saltar al castellano, en lo que define como dejar atrás un estilo entonces definido como "onda chicana".

"'El Tri' le dio la identidad al rock en español", resalta el artista, tras recordar que no quiso hacer caso a quienes le decían que para triunfar en el rock había que apostar por el inglés.

Sobre cómo "El Tri" se ha mantenido tantos años en el éxito, el cantante asegura que "la Virgen de Guadalupe me dio inspiración".



"Para mi familia fue una vergüenza que saliera rockero", destaca, aunque reconoce que su fuerza de voluntad pudo más hasta demostrarles a sus padres que iba en serio con su carrera.

Lora también criticó a los gobiernos de su país, al señalar que han estado haciendo mal su trabajo durante mucho tiempo.

Alex Lora, considerado pionero de la libertad de expresión en México, inició su carrera con la banda "Three Souls in My Mind" en 1968. En 1984 su banda dejó de llamarse así y se convirtió en simplemente "El Tri".