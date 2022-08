Ninel Conde afirma: “Con Ben Affleck me casaba no dos, sino cinco veces”

Ninel Conde no ha tenido mucha suerte en el amor, y al igual que Jennifer Lopez no dudaría en casarse si su prometido fuera Ben Affleck.

Debido a que el pasado fin de semana Lopez y Affleck contrajeron nupcias por segunda ocasión, Ninel no dudó en externar su beneplácito y respaldo a la intérprete de “Jenny from the Block” por dicho festejo.

Pues si es convencida con el mismo pues qué te importa casarte, yo con Ben Affleck me casaba no dos, sino cinco. O sea ¿no?, obvio, claro, JLo cásate las veces que quieras, además tú puedes hacer lo que quieras”, expresó la mexicana con una sonrisa durante su más reciente encuentro con la prensa.

El ex Larry Ramos

Sin embargo, en este momento el llamado ‘Bombón Asesino’ confesó que ha decidido poner cuidado en sus relaciones, pues lo que vivió con su expareja Larry Ramos la dejó con desconfianza de todos. “No, no, miedo no, precaución nada más, la burra no era arisca, la hicieron”.

Esta no es la primera vez que Conde deja ver su admiración por la Diva del Bronx, pues meses atrás sorprendió al realizar un homenaje a la estadounidense de origen puertorriqueño en el reality “Tu cara me suena”.

Para esa ocasión Ninel portó un vestuario escotado y brillante, copiando el look que llevó Jennifer en el video “El anillo”. También lució una corona, tocado de flores y una larga cabellera en trenzas.

“Como JLo primero me siento super feliz, emocionada y después dije ‘en la torre’”, comentó Conde tras realizar su presentación en el show.