Maribel Guardia muestra sus "cuadritos" en bikini

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia en los últimos años se ha vuelto tendencia en el medio del espectáculo y es que gracias a su trabajo se ha ganado el apoyo por parte de sus millones de seguidores.

Además la actriz se ha caracterizado por tener una de las figuras más envidiada a sus 63 años y por medio de su cuenta de Instagram suele compartir parte de su vida diaria, en su mayoría los ‘outfit’s que suele utilizar.

Hace unas horas por medio de sus redes sociales compartió una fotografía la cual se ha vuelto viral proque aparición con un mini bikini en color morado que le permitió mostrar su figura.

Sin embargo los usuarios quedaron impactados y es que a sus 63 años ha logrado mantener su abdomen totalmente plano y hasta con “cuadritos” que son los que claramente se ven en la imagen.

El mar no tiene caminos ni explicaciones , te sientas a verlo y tus sueños vuelan al inicio de los tiempos y al amor De Dios” se puede leer en la publicación.

Fue una de sus colegas del espectáculo Aracely Arámbula que no se pudo quedar callada y le hizo saber lo hermosa que luce que pareciera que estuviera “bordada a mano”.

Sus fanáticos también manifestaron sus muestras de cariño y piropos en la publicación: “espectacular”, “eres una reina”, “bella por siempre”, “como luces”, “eternamente bella por fuera y dentro”, son algunos de los que se pueden leer.

Maribel Guardia prefiere no verse en televisión

Aunque la actriz es una de las más guapas de la televisión según el portal de Milenio, Maribel no le gusta verse en televisión y prefiere quedarse con la percepción que hizo en el momento.

"A mí no me gusta verme, odio verme en televisión, no me gusta verme en ni el cine ni en nada” reveló la artista.