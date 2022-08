Gussy Lau manda mensaje a su ex Ángela Aguilar

Gussy Lau concedió declaraciones en el aeropuerto de la Ciudad de México a meses de la polémica que vivió con la familia Aguilar tras la filtración de las fotos besándose con Ángela.

A pesar de que el compositor permaneció hermético tras la reacción que tuvo la dinastía Aguilar, sobre todo Pepe y Ángela, al destaparse su romance, en esta ocasión decidió sincerarse con la prensa y confesar que estuvo muy enamorado de la joven.

Tras los cuestionamientos sobre si le afectó la forma en que la intérprete fue atacada por su relación sentimental, Gussy dijo: “Sí me dolió que se le atacara así honestamente, y bueno, ellos ya lo manejaron en su comunicado”.

Ángela y sus sentimiento

Al respecto de si Ángela se sintió lastimada por la forma en que se habló de su relación sentimental, Lau manifestó:

“Sí, claro, ella nunca había tenido un escándalo, digo, ¿un beso no?, pero pues no dejó de ser escándalo. Creo que se le echó mucho carbón al fuego honestamente en actitud romántica, todas las notas”.

Ante la pregunta directa sobre sí se enamoró de Ángela Aguilar, el compositor replicó: “Sí… creo que los problemas de pareja se deben arreglar en pareja”.

No obstante, el artista fue tajante al oír la interrogante de si descarta regresar con ella. “Sí, sí descarto, creo que la vida está enfrente y no atrás, no hay que aferrarse a lo que ya pasó, es un aprendizaje y listo”.

Su exsuegro

Pero al escuchar los interrogatorios con relación a si Ángela se enamoró de él, el cantante contestó: “Yo espero que sí, espero que sí”.

Posteriormente, el cantautor habló de la relación que actualmente mantiene con su exsuegro Pepe Aguilar.

Recién salió el dueto de Intocable, también salió el nuevo sencillo de Ángela, “Se disfrazó”, Leonardo por ahí lanzó una coautoría también, laboralmente todo bien. Para Pepe escribí ‘Que digan lo que digan”, escribí “No me hablen de amor”, escribí otras dos que no sé si van a salir, no les puedo decir los nombres”, detalló.

Asimismo, Gussy negó rotundamente que hubiera escrito el tema “De lejitos” con dedicación para Ángela. “No, cero, cero, cero, ya la tenía hecha, sí me he dado cuenta que han sacado muchas notas, pero la verdad es que no”.

Por otra parte, Lau manifestó que ya hizo las paces con Christian Nodal después de que este dijera en un directo que se adjudicó autorías de algunas de sus canciones.

“No, que no compuse, pero que me quiere mucho, ¡imagínate!, menos mal que me quiere ¿no?, ya le he escrito, entonces ya lo arreglamos él y yo”, remató.