Alex Hoyer dedica emotivo mensaje a Danna Paola

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola sin duda es una de las cantantes más queridas por parte del público y desde hace unos días comenzó su gira musical XT4SIS la cual ha sido un éxito entre sus fanáticos.

Sin embargo la intérprete de “Oye Pablo” llegó a tener varios inconvenientes en cumplir con las primeras fechas, debido a situaciones que estaban fuera de sus manos, pero al parecer su trabajo ha sido reflejado en reconocimientos.

Hace unas horas por medio de la cuenta de Instagram de Alex Hoyer, pareja de Danna Paola dio a conocer el disco platino que había recibido la cantante por su más reciente sencillo “XT4SIS”.

Alex aprovechó para enviarle un emotivo mensaje a la artista, a quien le hizo saber lo orgulloso que se sentía, además de la fortuna de tener la oportunidad de trabajar a su lado y hacer cosas grandes.

Que rico que la gente se esta disfrutando este track tanto como nosotros. Orgulloso de lo que estamos haciendo, Te amo” se puede leer en la publicación.

Por su parte Danna Paola respondió ante emotivo detalle de su novio y le agradeció por todo el apoyo que le ha brindado pero también por poder crear “magia juntos”, al parecer el joven se encuentra involucrad en el proyecto musical de la artista.

Sus fanáticos reaccionaron e hicieron llegar sus comentarios en la publicación: “los amo mucho”, “son la mejor pareja”, “yo los amo”, “son la mejor pareja del momento”, “son un equipazo”, son algunos de los que se pueden leer.

Danna Paola sufrió accidente en Guadalajara

A través de la cuenta de Instagram de Entre Famosos que compartió un video en el que dio a conocer que Danna Paola habría sufrido un accidente muy fuerte en la cabeza durante su presentación en Guadalajara.



"Creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo vale, se me empezó a inflamar el ojo, dejé de ver, pero yo seguí, pero Emiliano me empezó a decir” comentó Danna.