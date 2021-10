Alex Fernández sufre pérdida familiar y envía mensaje al cielo 

CIUDAD DE MÉXICO.- El joven intérprete de Regional Mexicano Alex Fernández Jr. ha revelado que está pasando por un triste momento al tener que despedir a un miembro muy especial para su familia, su pequeña perrita Zarita.

Así lo dio a conocer el nieto de Don Vicente Fernández a través de su perfil oficial de Instagram, donde compartió con sus 687 mil seguidores el triste fallecimiento de su mascota, una diminuta perrita chihuahua que lo acompañó por más de 17 años.

Con una imagen donde se puede apreciar al intérprete de "El tiempo no perdona" abrazado de Zarita, envió un sentido mensaje de despedida en el que se reflejó lo duro que ha sido este adiós a su pequeña compañera de vida.

"Se va un pedazo de mi corazón al cielo… mi Zarita… mi princesa consentida, mi amor incondicional, mi niña…", escribió el cantante en su red social.

En la instantánea aparece Alex con una camisola floreada y su perrita con una prenda estilo navideña, imagen que acompañó del siguiente texto: "Espero Dios me de la fortuna de volverte a tener en mi vida! Has sido uno de los seres que más he amado en mi vida. Gracias por estos increíbles e inolvidables 17 años, te amo y te amare toda la vida… todo el tiempo…"

Internautas demuetran su apoyo

El hijo de "El Potrillo" recibió mensajes de cariño por parte de sus fans, así como el pésamo de usuarios en Internet quienes se pudieron identificar con este tipo de pérdidas tan dolorosas y tristes.

El 2021 ha sido un año complicado para la Familia Fernández, contando con momentos felices, pero también muy difíciles. a pesar de la emoción de la llegada por nuevos miebros y la boda de Alex Fernández Jr, la hospitalización del patriarca Don Vicente Fernández ha mantenido tensa la situación familiar para Alejandro Fernández, su hermano y sus hijos.