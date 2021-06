Alessandra Rosaldo retomará su carrera musical y volverá a los escenarios con “Sentidos Opuestos”

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras varios años de no pisar los escenarios, Alessandra Rosaldo anunció su regreso como cantante y espera que Eugenio Derbez la apoye como ella lo ha hecho siempre con él.

En una entrevista que la intérprete de “Amor de Papel” le otorgó a “Ventaneando”, platicó que pronto retomará su carrera musical y su esposo tendrá que “apechugar” y apoyarla como artista, ya que hará lo que más ama hacer.

Yo, de mil amores y voluntariamente, me he adecuado a sus horarios a sus proyectos. Cuando hubo que irnos a Australia, pues nos fuimos a Australia. Cuando dijo: ‘Se están abriendo las puertas de Hollywood, ¿qué te parece si nos vamos a Los Ángeles?’. Dije: Órale. Me he movido para donde él se mueve, ahora le toca a él para donde me muevo yo”, aseveró Rosaldo.