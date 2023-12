Alessandra Rosaldo “celosa” por la respuesta sobre el 'hijo favorito' de Eugenio Derbez

En una entrevista promocional del programa "De Viaje con los Derbez", los hijos del comediante Eugenio Derbez fueron cuestionados sobre quién sería el favorito de su padre.

Aunque hubo respuestas divertidas y coincidentes entre Vadhir y José Eduardo, señalando a Aislinn como la favorita, "Esa ya la dijimos... una, dos, tres: Aislinn", respondieron en conjunto Vadhir y José Eduardo entre risas.

Sin embargo, Alessandra Rosaldo, esposa de Derbez, intervino para mencionar que ambas hijas, Aislinn y Aitana, eran las preferidas de su esposo.

"Yo digo que sus niñas, las dos, son sus favoritas", respondió Rossaldo.

Hubo un momento de silencio incómodo tras la respuesta de Rosaldo, seguido de bromas por parte de Eugenio y sus hijos varones. Estos últimos agregaron que Aislinn era considerada la favorita debido a la influencia que tiene sobre su padre: lo que ella dice, parece convertirse en ley para él, expresaron.

Además, se mencionó que Aislinn es alguien con quien Eugenio tiene una mayor comunicación, ya que ella le da consejos para mejorar su estilo de vida.

Luego de esto, los usuarios de Internet reaccionaron criticando la actitud de Alessandra:

“No soporta la Alessandra”, “Alessandra no está soportando”, “Alessandra me recuerda a mi madrastra jaja siempre metiendo a su hija dónde no la nombran”, “Alessandra no soporta que no dijo que aithana”, “Ale siempre mete a Aitana weeeeey”, “Era entre los tres y alessandra queriendo meter a du hija”, fueron algunas de las respuestas que recibió el TikTok, el cual ya cuenta con más de 13 millones de reproducciones.